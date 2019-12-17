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Это вопрос про «Спартак».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заявил, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад действовал неспортивно в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.НХЛ. 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