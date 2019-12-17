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Первый гол зозяева забили уже на 12-й минуте с пенальти.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУмер экс-игрок «Ак Барса», «Лос-Анджелеса» и сборной Беларуси Владимир ЦыплаковУшел из жизни известный белорусский хоккеист и тренер Владимир Цыплаков. Специалисту было 50 лет.НХЛ. 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Встреча завершилась победой афинян со счетом 1:0.рекламаМедведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-РиядеПятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в матче с немцем Ян-Леннардом Штруффом на старте выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде со счётом 6:3, 6:1. «Это был прекрасный матч.Ржига о санкциях WADA в адрес России: «Ваш игрок тоже попался на чемпионате мира»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды России (3:4 Б) на Кубке Первого канала. – Что не получилось в первом периоде, который был проигран 0:2?