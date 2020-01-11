НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Рубин» покинули Денисов и КьяртанссонМОК хочет отменить результаты допинговых дел 28 российских спортсменовКонькобежцы Фаткулина и Кулижников принесли России два золота чемпионата ЕвропыЧетвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков стал триумфом россиянАмериканский боец MMA – о Путине: «В США очень многие ему симпатизируют»«Рубин» покинули Денисов и КьяртанссонЗащитник «Рубина» Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон покидают команду. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.рекламаВеличественный победный полет женской сборной Норвегии в ОберхофеНорвежки не заметили конкурентов.«Арсенал» вдесятером сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1В 22-м туре Премьер-лиги «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). «Канониры» заканчивали игру в меньшинстве после удаления Пьера-Эмерика Обамеянга за грубый фол на Максе Майере.Лыжи. Кубок мира. Сван выиграла спринт свободным стилем, Лампич – 2-я, Далквист – 3-яСегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала шведка Линн Сван.Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛСборная Востока переиграла команду Запада в Матче звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и завоевала Кубок вызова.Андрей Кузнецов: «В матче с Медведевым Джоковичу пришлось показывать свою лучшую игру»Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинальном матче ATP Cup с сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:5, 4:6). — Даниил находится на таком уровне, что стал неудобным и грозным для любого соперника.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 0МиланПерерывЧемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболреклама«Очень ждал этого»: Дмитрий Тарасов вернулся в футбол и улетел на сборы накануне родов женыВ середине прошлого года Дмитрий Тарасов взял паузу в спортивной карьере, ожидая приглашений от футбольных клубов. В январе 2020-го игрок получил предложение о работе.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир СМИ подсчитали заработок Загитовой и Медведевой на шоу НавкиЖурналистам стали известные примерные заработки известных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые приняли участие в новогодних шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха.реклама