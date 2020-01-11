«Очень ждал этого»: Дмитрий Тарасов вернулся в футбол и улетел на сборы накануне родов жены

В середине прошлого года Дмитрий Тарасов взял паузу в спортивной карьере, ожидая приглашений от футбольных клубов. В январе 2020-го игрок получил предложение о работе.