Адвокат: «„Зенит“ может не отпустить Кокорина в „Фейеноорд“, как „Локомотив“ не отпустил к нам Смолова»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат снова поговорил о российских нападающих, которых он хотел бы иметь в составе своей команды. «Кокорин – отличный футболист, поэтому я спрашивал о нём.