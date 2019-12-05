В шведском Эстерсунде прошла женская индивидуальная биатлонная гонка, где на первых ролях вновь были французские спортсмены: Бреза стала первой, Симон - третья, лучшая из россиянок Лариса Куклина лишь 5-я, хотя это лучший результат спортсменки в карьере.