В РУСАДА назвали самых тестируемых футболистов РПЛ в 2019 году

Самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году стали форвард ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Сообщается, что с января по декабрь они трижды проходили проверку на допинг.