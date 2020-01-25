Семак объяснил, почему с «Ред Буллом» не играли Азмун, Лунев и Малком

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему в контрольном матче с австрийским «Ред Буллом» в Катаре не принимали участие несколько ключевых игроков команды.