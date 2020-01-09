Футболист сборной Австрии подозревается в изнасиловании

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Штефан Ильзанкер попал под подозрение в изнасиловании 26-летней девушки. Это стало известно после того, как она написала заявление в полицию.