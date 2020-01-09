Панарин набрал 3+ очка в 7-й раз в сезоне. У него 61 балл в 43 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) и был признан второй звездой.