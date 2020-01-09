«Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды во главе с Игорем Шалимовым. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Равилем Сабитовым.