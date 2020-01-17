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НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
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Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
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Канадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. Видео

На чемпионате Канады по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар произошёл неприятный инцидент. Пайпер Гиллес во время ритм-танца зацепилась волосами за костюм партнёра, Поля Пуарье.
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