«Шеффилд Юнайтед» побил клубный рекорд, который держался 120 лет

«Шеффилд Юнайтед» обновил клубный рекорд, который держался с сезона-1899/00, одержав победу над «Норвичем» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1). Подопечные Криса Уайлдера не проигрывают в гостях на протяжении восьми матчей.