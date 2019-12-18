Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника. Гол в стиле лакросс вызвал восторг у болельщиков в Европе и Северной Америке.