Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе

Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу нокаутом над ганцем Ричардом Комми в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе.