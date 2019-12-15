Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.