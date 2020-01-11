Тарасов подтвердил, что отправится на сборы с «Рубином»

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который в настоящее время является свободным агентом, подтвердил, что отправится на сборы с "Рубином". "Я очень ждал своего возвращения в футбол.