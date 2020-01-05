Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал эпизод, в котором канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки во время третьего периода финала чемпионата мира 2020 года в Чехии.