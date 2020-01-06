Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатахДисквалифицирован лыжник, лишивший в 2013 Александра Легкова медали Чемпионата мираКлебо повержен, у России — дубль! Большунов и Устюгов разыграли золото «Тур де ски», у Непряевой — сереброАвербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристки за участие в его ледовых шоуПочему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМРоналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатахНападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.реклама«Монреаль» — «Виннипег» — 2:3, Ковальчук провёл первый матч за «Монреаль»Первое очко за «хабов», 6 силовых приёмов и 20 минут игрового времени. Мы давно не видели такого Илью.Нобель Арустамян назвал условия перехода Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо»Комментатор «Матч ТВ» и известный инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи о переходе Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в московское «Динамо».ATP Cup. Россия с 1-го места выйдет из группы, если обыграет Норвегию, Австралия и Сербия уже в 1/4Во вторник и среду на ATP Cup сыграют последние матчи группового этапа. В четвертьфинал выйдут победители групп и две команды, занявшие вторые места с лучшим результатом.Гвардиола заявил, что не стал бы работать в «Реале» или «МЮ»Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о клубах, в которые никогда не пойдет работать. Испанский наставник назвал «Реал» и «Манчестер Юнайтед».Тренер Юрловой-Перхт рассказал, когда биатлонистка вернется на Кубок мираВиктор Юрлов, отец и личный тренер чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал о болезни биатлонистки.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболрекламаIWF: в фильме ARD много беспочвенных обвинений и искаженной информацииМеждународная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте выступила с опровергающим заявлением по поводу информации в документальном фильме о коррупции и допинге в IWF, выпущенном немецким телеканалом ARD.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Тарасенко в течении 10 минут смотрел повтор финала МЧМ со своим участиемДействующий обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко перепутал трансляции и в течении десяти минут смотрел повтор финала молодежного чемпионата мира Россия - Канада со своим участием.реклама