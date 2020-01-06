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Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
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IWF: в фильме ARD много беспочвенных обвинений и искаженной информации

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте выступила с опровергающим заявлением по поводу информации в документальном фильме о коррупции и допинге в IWF, выпущенном немецким телеканалом ARD.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:02
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:43:51
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:27:05
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир

Тарасенко в течении 10 минут смотрел повтор финала МЧМ со своим участием

Действующий обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко перепутал трансляции и в течении десяти минут смотрел повтор финала молодежного чемпионата мира Россия - Канада со своим участием.
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