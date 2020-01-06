Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

ATP Cup. Россия с 1-го места выйдет из группы, если обыграет Норвегию, Австралия и Сербия уже в 1/4

Во вторник и среду на ATP Cup сыграют последние матчи группового этапа. В четвертьфинал выйдут победители групп и две команды, занявшие вторые места с лучшим результатом.