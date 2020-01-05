Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.