Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

Виктория Калинина: «Мы должны были попасть на пьедестал и поднять российский флаг на ЧМ в Японии»

Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина считает, что во время получения бронзовых медалей чемпионата мира на пьедестале россиянки должны были поднять флаг своей страны.