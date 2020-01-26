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«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

"Барселона" в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
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Кокорин сыграл за «Зенит» во второй раз после объявления о переходе в «Сочи»

Российский футболист Александр Кокорин, который, как сообщалось несколько дней назад, должен был перейти в аренду в клуб «Сочи», вновь выступил за «Зенит», появившись на поле в товарищеском матче.
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Гретцки об Овечкине: У него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ввиду последних событий, прокомментировал успехи нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который поднялся на девятую строчку таблицы бомбардиров в истории НХЛ, забросив свою 692-ю шайбу в матче с «Нью Джерси»: «Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять.