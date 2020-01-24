«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

Фигурное катание. Никита Кацалапов: Мы просто счастливы, оставили всё на льду

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы в танцах на льду. Кацалапов признался, что до сих пор не может поверить в этот успех. «Мы просто счастливы.