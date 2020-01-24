НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евроЖенская сборная России в финале чемпионата Европы проиграла команде ИспанииГретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд«Монако» уступил «Страсбуру», Головин отыграл полный матчРоссия проиграла в борьбе за право принять женский ЧЕ-2024 по гандболу«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро"Барселона" в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.рекламаСтало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер КомличенкоНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо» сроком на 4,5 года. Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовой стороне сделки.Фигурное катание. Никита Кацалапов: Мы просто счастливы, оставили всё на льдуРоссийский фигурист Никита Кацалапов поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы в танцах на льду. Кацалапов признался, что до сих пор не может поверить в этот успех. «Мы просто счастливы.«Зенит» проиграл 3:6 после 10:0. Кокорин — снова капитан, но не забилЧемпионы России уступили чемпионам Австрии в заключительном матче на первом сборе в Катаре. Футболисты «Зенита» и «Зальцбурга» провели три тайма по 40 минут.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Барса» сильно хапанула от «Валенсии». Но не спешите набрасываться на СетьенаСетьену не повезло — в первом туре «Барселона» одержала победу над «Гранадой», показав 82% владение мячом и заставив фанатов на «Камп Ноу» словить флешбеки в 2009-10-11 год.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья2 : 0ГранадаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииТорино0 : 7АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаДва спортсмена из Бурятии вышли в финал Гран-при «Иван Ярыгин»Борцы из Бурятии Александр Богомоев и Мария Кузнецова будут бороться за золото международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин-2020». Об этом сообщает sport-rb.ru.Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛРоссияне «патентуют» финты. Сначала был гол Кучерова без броска, теперь – сейв Василевского за спиной. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский – единственный представитель России на Матче звёзд НХЛ.реклама