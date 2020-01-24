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«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

"Барселона" в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
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Фигурное катание. Никита Кацалапов: Мы просто счастливы, оставили всё на льду

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы в танцах на льду. Кацалапов признался, что до сих пор не может поверить в этот успех. «Мы просто счастливы.
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Да неужели!? Василевский повторил свой сейв вслепую на Матче звёзд НХЛ

Россияне «патентуют» финты. Сначала был гол Кучерова без броска, теперь – сейв Василевского за спиной. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский – единственный представитель России на Матче звёзд НХЛ.
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