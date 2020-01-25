«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

«Барселона» проиграла «Валенсии» в матче 21-го тура Примеры 25 января

Первый гол был забит в свои собственные ворота Жорди Альбой на 48-й минуте. При этом «Летучие мыши» на 12-й минуте первого тайма получили право пробить пенальти, который не сумел реализовать Гомес.