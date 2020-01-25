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«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро

"Барселона" в зимнее трансферное окно продолжает искать нового форварда.По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
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Матч звезд НХЛ. Биннингтон – 1-й в конкурсе вратарей. с 10 сэйвами подряд

Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» стал победителем конкурса вратарей в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд НХЛ. В нем приняли участие 8 игроков, которые соревновались в отражении серии буллитов.
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