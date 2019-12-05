Александр Емельяненко о нокдауне в Ахмате: Отвлекся, пропустил, поднялся и готов был продолжить

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал обычным тренировочным моментом свой нокдаун на тренировке по боксу в клубе «Ахмат», видео которого на днях было опубликовано в интернете.