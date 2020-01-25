НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКомличенко забил за «Динамо» в двустороннем матчеВыступления российских дуэтов в танцах на ЧЕ назвали достойнымиСтепанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаАртем Дзюба — о гибели Брайанта: «Просто не верится»Неймар посвятил гол памяти Кобе Брайанта, показав руками его номерКомличенко забил за «Динамо» в двустороннем матчеНовичок московского «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двустороннем матче.рекламаСборная России: «Покойся с миром, Коби»Сборная России по футболу отреагировала на сообщение о гибели легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнта. Ранее стало известно, что пятикратный чемпион НБА разбился при крушении вертолета.Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.Юрген Клопп: «Ничья – минимум, что заслужил „Шрусбери“. Поздравляю их»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей в матче Кубка Англии со «Шрусбери» (2:2). «Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катаниюВ австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.Возвращение Сарри в Неаполь: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»Неделю назад Гаттузо признал, что Наполи достиг дна: при нем неаполитанцы проиграли 4 из 5 матчей в серии А. Победа в Кубке Италии над Лацио чуть улучшила настроение, но ситуация в клубе по-прежнему сложная.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВ Dota 2 вышло обновление 7.2426 декабря, после окончания DreamLeague Season 13: The Leipzig Major, разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.24.Анна Щербакова: «Старалась не думать об особом статусе, чтобы не волноваться»Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о подготовке к чемпионату Европы, на котором она взяла серебряную медаль.рекламаНемков проведёт титульный бой с Бэйдером, встреча состоится 9 маяРоссийский боец Bellator Вадим Немков проведёт следующий поединок 9 мая.Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в ГерманииРоссийская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.0:26