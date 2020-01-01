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Тоттенхэм
0 : 1
Ливерпуль
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
Завершён
Чемпионат Англии
Эвертон
1 : 0
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Лацио
0 : 0
Наполи
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
Кальяри
0 : 2
Милан
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Бордо
1 : 2
Лион
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Франции
Амьен
 : 
Монпелье
Начало в 14:00
Еще 4
Кубок Испании
1/32 Финала
Сестао Ривер
0 : 0
Атлетик Бильбао
Идёт 1-й тайм
Еще 19
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