«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.