Семь претензий Плющенко к Тутберидзе. Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты

«СЭ» суммировал претензии двукратного олимпийского чемпиона к тренеру действующей олимпийской чемпионки и задался вопросом — можно ли было избежать конфликта Вчера вечером команда Тутберидзе распространила в своем Instagram жесткое заявление в отношении Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой, осудив их за комментарии о приостановке карьеры Алиной Загитовой.