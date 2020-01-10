Биатлон. Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова стала второй

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина одержала победу в короткой индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второй стала ее соотечественница Евгения Павлова.