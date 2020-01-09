Шестеркин отразил 46 бросков, Панарин набрал три очка

Шестеркин и Панарин остановили команду Гусева Недавно телеканал TSN опубликовал список самых перспективных игроков НХЛ. В рейтинг попали хоккеисты, еще не закрепившиеся в сильнейшей лиге мира.