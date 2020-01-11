Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом сообщает RT.