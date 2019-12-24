Агент: «Джака перейдёт в „Герту“, мы достигли соглашения»

Хосе Ногуэр, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки, сообщил, что между футболистом и берлинской "Гертой" достигнута договоренность о переходе.Послушайте, я скажу откровенно и честно: мы пришли к соглашению с «Гертой» и хотели бы поехать в Берлин.