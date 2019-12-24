Агент: «Джака перейдёт в „Герту“, мы достигли соглашения»

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Необычный прогноз на матч «Барыс» — «Динамо» выдало российское СМИРоссийский портал Vseprosport.ru поделился своим прогнозом на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва. « „Барыс“ 27 декабря сыграет дома с „Динамо“, читайте наш вариант прогноза.реклама