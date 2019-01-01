«Ливерпуль» завоевал 47-й трофей. Это больше всех в Англии и на 2 больше, чем у «МЮ»

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв «Фламенго» (0:0, 1:0 в дополнительное время). Это 47-й трофей мерсисайдцев.