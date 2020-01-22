Фрэнк Лэмпард: «Причины неудач „Челси“ кроются не только в одном Кепе»

Любой игрок, а в особенности голкипер, всегда находится под пристальным взором, особенно в непростые для команды периоды. Тем не менее, причины наших неудач кроются не только в нем одном. Мы идем на четвертом месте в турнирной таблице, что в целом видится не таким уж и плохим результатом.