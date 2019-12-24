«Саутгемптон» забил второй мяч в ворота «Челси» после неудачной игры Канте

В эти минуты в Лондоне проходит очередной матч 19-го тура АПЛ. «Челси» принимает «Саутгемптон». К середине второго тайма гости ведут со счётом 2:0. «Саутгемптон» открыл счёт на 31-й минуте.