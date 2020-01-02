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СМИ: «Челси» сосредоточит внимание на Чалове после срыва трансфера футболиста «Лиона»

Английский футбольный клуб «Челси» переключил своё внимание на форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова после срыва перехода в лондонский коллектив нападающего французского «Лиона» Муссы Дембеле.
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