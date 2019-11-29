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Стало известно о шантаже Родченковым российских спортсменов

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его заместители Олег Мигачев и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, структурировавшую данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов, говорится в документальном фильме-расследовании НТВ «Мутная WADA».

Россия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

В четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в парагвайском городе Асунсьон одержала волевую победу над национальной командой Бразилии – 4:3. Подопечные Михаила Лихачева по ходу встречи уступали в счете 1:3. В составе российской команды дубль оформил Кирилл Романов, а также по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин.
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