Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ

В пятницу состоялась конкурсная часть Матча звезд. В конкурсе вратарей Василевский отразил девять выходов один на один, уступив только Джордану Биннингтону из "Сент-Луиса", сделавшему десять сейвов подряд. Россиянин второй год подряд стал вторым в конкурсе вратарей.