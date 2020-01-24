НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Хозяева поля обыграли гостей со счетом 5:1. Дубль в составе победителей оформил норвежский новичок команды Эрлинг Холанд.
реклама

Павлюченкова не пустила Плишкову в четвертый круг Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В соревнованиях у женщин россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге оказалась сильнее Каролины Плишковой из Чехии, посеянной под вторым номером. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.

Гретцки считает, что Овечкин может побить его рекорд

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки, который является рекордсменом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых за карьеру шайб (894), считает, что российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить его рекорд и это пойдет на пользу лиге.

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ

В пятницу состоялась конкурсная часть Матча звезд. В конкурсе вратарей Василевский отразил девять выходов один на один, уступив только Джордану Биннингтону из "Сент-Луиса", сделавшему десять сейвов подряд. Россиянин второй год подряд стал вторым в конкурсе вратарей.

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

На 24 января было запланировано заседание избирательного комитета союза, на котором и рассмотрели возникший инцидент. Решение оказалось ожидаемым: РФС признал переизбрание Прядкина главой лиги недействительным. Кроме того, в союзе обязали лигу провести новые выборы в течение трех ближайших месяцев.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Эспаньол
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 07:00
Чемпионат Испании
Валенсия
 : 
Барселона
Начало в 10:00
Чемпионат Испании
Алавес
 : 
Вильярреал
Начало в 12:30
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
 : 
Аугсбург
Начало в 09:30
Чемпионат Германии
Вольфсбург
 : 
Герта
Начало в 09:30
Еще 4
Чемпионат Италии
СПАЛ
 : 
Болонья
Начало в 09:00
Чемпионат Италии
Фиорентина
 : 
Дженоа
Начало в 12:00
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
 : 
Анже
Начало в 11:30
Еще 5
Весь футбол
реклама

Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»

Ранее чешский клуб объявил, что 24-летний футболист близок к переходу в команду из столицы России. Уточнялось, что Николай улетел в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером. При этом «Чемпионат» до этого сообщал, что сегодня, 24 января, форвард пройдёт медобследование в «Динамо».