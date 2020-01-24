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Анжелик Кербер вышла в 1/8 финала Australian Open

18-я ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, в третьем круге Открытого первенства Австралии одолела итальянку Камилу Джорджи, занимающую 102-е место мирового рейтинга, - 6/2, 6/7(4), 6/3.За 2 часа 8 минут матча Анжелик сделала четыре эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче.
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Агент Кокорина: «Саша дал согласие на переход в „Сочи“? Ничего об этом не знаю, первый раз слышу»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист согласился на переход в «Сочи». — Кокорин дал согласие на переход в «Сочи»?