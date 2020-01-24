Агент Кокорина: «Саша дал согласие на переход в „Сочи“? Ничего об этом не знаю, первый раз слышу»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист согласился на переход в «Сочи». — Кокорин дал согласие на переход в «Сочи»?