НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКомпания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»КХЛ. «Адмирал» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаутУЕФА: клубы РПЛ на шестом месте в Европе по совокупной выручкеФоторепортаж с пресс-конференции боя Макгрегор - СерронеКомпания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".рекламаВ «Динамо» опровергли госпитализацию ИгбунаФутбольный клуб «Динамо» (Москва) опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «бело-голубых» Сильвестр Игбун угодил в больницу из-за проблем с почками.Odia: Интересовавший ЦСКА Фелипе Визеу подпишет контракт с «Ахматом»Зарубежное издание сообщает, что игрок «Удинезе» Фелипе Визеу близок к переходу в «Ахмат». Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский ЦСКА.Малышко выступил с критикой тренера сборной России по биатлонуРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал свою версию о своем исключении из национальной сборной на январские этапы Кубка мира.«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Сибири»Хабаровский «Амур» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимуществоДо сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы. Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор— : —ГезтепеНачало в 10:00Кубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:30Весь футболреклама«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Монако" дома крупно проиграл "Пари Сен-Жермен". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир ЦСКА тоже претендует на СоболеваМосковское Динамо не единственный претендент на Александра Соболева, который прошлой осенью забил 10 голов в 18 матчах РПЛ.рекламаОвечкин подтвердил желание остаться в Вашингтоне после окончания контракта: «Не хотел бы переезжать»Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя продления соглашения столичного клуба с нападающим Никласом Бэкстремом, рассказал о своей контрактной ситуации. «Посмотрим, что будет.