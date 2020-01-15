Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин попался на допинге

Российский спортсмен Александр Беспутин провалил допинг-тест после недавнего поединка за звание мирового чемпиона в полусреднем весе по версии организации WBA, об этом стало известно из сообщения ТАСС.