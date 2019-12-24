Туктамышева отказалась от четверного в произвольной программе на ЧР

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не внесла в заявку произвольной программы чемпионата России четверной тулуп. Напомним, что турнир пройдет в Красноярске.