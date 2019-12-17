Драчев — за альтернативные игры. А для Бабикова «было сделано все возможное»

Заявление руководителя Союза биатлонистов России Тезисы Драчева: — решение ВАДА необъективное — Фуркад и норвежцы — за Россию — без России биатлон вообще потеряет интерес — а вот Бабиков — не самая интересная тема — в Эстерсунде выступили хорошо — еще с лета идет омоложение сборной Теперь подробнее.