Манчестер Юнайтед

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«Спартак» оштрафовали на 250 тыс. рублей за оскорбления Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский клуб «Спартак» на 250 тыс. рублей за оскорбительные «кричалки» болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

ЦСКА взял верх над «Динамо» в московском дерби

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке одержал победу в московском дерби с «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. «Армейский» коллектив выиграл третий матч из пяти последних, а подопечные Владимира Крикунова потерпели второе поражение подряд.
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УЕФА одобрил VAR в отборочном турнире ЧМ и ждет одобрения ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в европейском квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года, теперь необходимо получить одобрение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter.

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Вашингтон
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Эдмонтон — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Чикаго
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Питтсбург — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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Калгари — Баффало
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Даллас — Виннипег
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Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Чикаго
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Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
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Филадельфия — Аризона
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Каролина — Сан-Хосе
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Монреаль — Колорадо
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Тампа-Бэй — Миннесота
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Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Сент-Луис
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Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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Что же сказал мексиканец? Руис и Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

Чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) и британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) провели дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 7 декабря на арене Diriyah в Саудовской Аравии.
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