Манчестер Юнайтед

Что же сказал мексиканец? Руис и Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

Чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) и британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) провели дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 7 декабря на арене Diriyah в Саудовской Аравии.