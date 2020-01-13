Тайсон Фьюри: Я буду скользким, как золотая рыбка

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обещает, что в грядущем матче-реванше против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера отойдет от своей обычной манеры и будет стремиться нокаутировать соперника, а не выиграть бой по очкам.