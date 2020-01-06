«Это еще один Саша Логинов». Сорокина — о новичке сборной России на Кубке мира

Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина оценила состояние сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе. — У спортсменов праздника особого нет.