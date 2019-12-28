«Манчестер Юнайтед» одолел «Бернли» и вышел на пятое место в АПЛ

Футболисты «Бенрли» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая в субботу в Бернли на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.