УЕФА изменил формат отборочного турнира на чемпионат мира

Формат квалификации европейских сборных на чемпионат мира будет изменен. Об этом сообщили в УЕФА сегодня, 4 декабря. Ближайший чемпионат мира состоится в 2022 году в Катаре.