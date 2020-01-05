Молодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мира

В чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали.