Биатлон. Сергей Белозеров: О Матвее Елисееве у нас больше всего беспокойства

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) поделился мнением о форме Матвей Елисеева.