НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADAОвечкин сцепился с Маршаном в ходе массовой потасовкиАлександр Емельяненко рассказал о подарках от Рамзана КадыроваНурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов MMA за 10 лет по версии ESPNМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продолжит карьеру в Катаре. Футболист сегодня подписал контракт с катарским футбольным клубом «Аль-Духаиль».рекламаХоккеист Овечкин вручил Трампу игровой свитер на рождественском ужинеАмериканский президент Дональд Трамп по традиции провел рождественский ужин в резиденции, который посетил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской.Владимир Драчев: «Халили будет в январе на Кубке мира на 100%, если не возьмет самоотвод»Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Карим Халили войдет в состав команды на январские этапы Кубка мира. «У нас критерии отбора, которые выполнили Логинов и Елисеев.Нурмагомедов обвинил чиновников в отстранении России от Олимпиады«Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло.Стал известен состав сборной России на МЧМРоссийская сборная огласила список хоккеистов, которые примут участие на молодежном первенстве мира в Чехии.Агент Смолова признался, что его клиент мог перейти в «Манчестер Юнайтед»Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаИсполнительный директор «Давоса»: «Надеемся, что в следующем году вновь сможем провести матч KHL World Games у нас»Исполнительный директор «Давоса» Марк Джианола поделился мнением о вынесенном матче КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом», который прошел в Швейцарии.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Губерниев обвинил Федерацию лыжных гонок России в неуважении к зрителямКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к руководству Федерации лыжных гонок России.рекламаОлимпийский чемпион по биатлону посоветовал Губерниеву вести дешёвое реалити-шоуЧетырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов посоветовал комментатору Дмитрию Губерниеву вести дешёвое реалити-шоу.