Владимир Драчев: «Халили будет в январе на Кубке мира на 100%, если не возьмет самоотвод»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Карим Халили войдет в состав команды на январские этапы Кубка мира. «У нас критерии отбора, которые выполнили Логинов и Елисеев.